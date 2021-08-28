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Ocak’ta Bolkan gitti, rota Erseven

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Ocak’ta Bolkan gitti, rota Erseven
AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonuna hazırlıklarına en erken başlayan kulüp olan, Türkiye Kızılcahamam’da yurt dışı kampı gerçekleştiren Türk Ocağı’nda teknik heyet ile yollar ayrıldı.
Sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında aldıkları farklı galibiyetlerle dikkat çeken ve şampiyonluk hedefi koyan Türk Ocağı’nda teknik direktör Mehmet Bolkan ve yardımcısı Bayram Dağgül’ün yönetim kurulu ile yapılan toplantı sonrasında görevlerinden alındıkları öğrenildi. Türk Ocağı yönetimi yeni teknik direktör için hemen harekete geçerken, Rıza Erseven ile büyük oranda anlaştı.
 
 
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