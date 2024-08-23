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Ocak’ın yeni golcüsü BAL’dan

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Türk Ocağı yönetimi Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımlarından Reyhanlıspor’da oynayan forvet Safvan Basmace ile anlaşmaya vardı

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Ocak’ın yeni golcüsü BAL’dan
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Süper Lig’den geçtiğimiz sezon 1. Lige düşen Girne takımlarından Türk Ocağı’nda yeniden süper lige dönme hedefiyle çalışmalar devam ederken kadrosuna takviyelere de devam ediyor.
Türk Ocağı Kulübü forvette Türkiye’den takviye yaptı. Türk Ocağı yönetimi Bölgesel Amatör Lig takımlarından Reyhanlıspor’da oynayan forvet Safvan Basmace ile anlaşmaya vardı.
Konuyla ilgili olarak Türk Ocağı Kulübü’nün sosyal medya hesabından videolu şu paylaşım yapıldı:
“ Geçtiğimiz sezon Reyhanlıspor formasıyla Bölgesel Amatör Lig'de 19 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çeken deneyimli forvet Safvan Basmace, artık Türk Ocağı Limasol formasıyla gollerine devam edecek.
Hoş geldin Safvan, yeni sezon için sabırsızlanıyoruz!”
 
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