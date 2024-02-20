Ocak’ın yeni başkanı Adnan Öztürk

Girne’nin Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'nün dün akşam gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'unda, yıllarca takımın kalesini koruyan eski futbolcu Adnan Öztürk başkan seçildi.
Yoğun katılımın olduğu olağanüstü genel kurulda geçmiş döneme ait mali rapor onay görmedi.
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