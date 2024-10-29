Ocak’ın ateşi Kaymaklı’yı eritti

Türk Ocağı Limasol güçlü rakibi Küçük Kaymaklı’yı 4 golle geçerken, zirve yürüyüşünü sürdürdü. Türk Ocağı, Yılmazköy’ün hükmen mağlup ilan edilmesi haşinde ligin yeni lideri olacak. Düşüşü süren Küçük Kaymaklı ilk mağlubiyetini alırken, 4.lüğe geriledi

Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıTufan Çerçioğlu, Hakan Gök, Güneş Demir: Osman, Ulaş, Can, Sertaç, İlyas, Mahmut Fansa(Mehmet), Cahit, Kağan(Hasan), Safvan(Şükrü), Cevdet, Burak (Eren)Salih(Hakkı), Tuğrul, Gökhan, Alp(Derviş), Hasan Çakır(Yağış), Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk(Arda), Alpay, Deran, Ferhat, İlyas: 25 ve 57.Dk Safvan, 30 ve 70.Dk Burak Koçar (TOL)- 72.Dk İlyas (K.Kaymaklı)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun altıncı hafta erteleme maçları bugün oynandı.AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun altıncı hafta maçında Türk Ocağı Limasol, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Türk Ocağı Limasol – Küçük Kaymaklı maçı Mete Adanır Stadında oynanırken, maçı Tufan Çerçioğlu yönetti.Maça hızlı başlayan Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı’nın eksiklerini de iyi değerlendirirken, hücum futbolunun karşılığını ilk devrede Safvan Basmace ve Burak Koçar’ın golleriyle aldı. 2 – 0İkinci devrede de Türk Ocağı daha etkili oynarken,değişikliklerden sonra hareketlenen Küçük Kaymaklı’ya kaleci Osman şans tanımadı.Yine Safvan Basmace ve Burak Koçar ile goller bulan Türk Ocağı Limasol skoru 4 – 0 yaparken, Küçük Kaymaklı’nın tek golü İlyas Yılmaz’dan geldi. 4 – 1