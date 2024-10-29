Ocak’ın ateşi Kaymaklı’yı eritti

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Hakan Gök, Güneş Demir
Türk Ocağı Limasol: Osman, Ulaş, Can, Sertaç, İlyas, Mahmut Fansa(Mehmet), Cahit, Kağan(Hasan), Safvan(Şükrü), Cevdet, Burak (Eren)
K.Kaymaklı: Salih(Hakkı), Tuğrul, Gökhan, Alp(Derviş), Hasan Çakır(Yağış), Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk(Arda), Alpay, Deran, Ferhat, İlyas
Goller: 25 ve 57.Dk Safvan, 30 ve 70.Dk Burak Koçar (TOL)- 72.Dk İlyas (K.Kaymaklı)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun altıncı hafta erteleme maçları bugün oynandı.
AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun altıncı hafta maçında Türk Ocağı Limasol, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Türk Ocağı Limasol – Küçük Kaymaklı maçı Mete Adanır Stadında oynanırken, maçı Tufan Çerçioğlu yönetti.
Maça hızlı başlayan Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı’nın eksiklerini de iyi değerlendirirken, hücum futbolunun karşılığını ilk devrede Safvan Basmace ve Burak Koçar’ın golleriyle aldı. 2 – 0
İkinci devrede de Türk Ocağı daha etkili oynarken,değişikliklerden sonra hareketlenen Küçük Kaymaklı’ya kaleci Osman şans tanımadı.
Yine Safvan Basmace ve Burak Koçar ile goller bulan Türk Ocağı Limasol skoru 4 – 0 yaparken, Küçük Kaymaklı’nın tek golü İlyas Yılmaz’dan geldi. 4 – 1
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|6
|4
|2
|0
|11
|3
|8
|14
|2.
|Türk Ocağı Limasol SK
|6
|4
|1
|1
|12
|4
|8
|13
|3.
|Yeniboğaziçi DSK
|6
|3
|3
|0
|12
|5
|7
|12
|4.
|Küçük Kaymaklı TSK
|6
|3
|2
|1
|17
|7
|10
|11
|5.
|Serveroğlu Geçitkale GSK
|6
|3
|1
|2
|10
|7
|3
|10
|6.
|Mormenekşe GBSK
|6
|3
|1
|2
|11
|11
|0
|10
|7.
|Hamitköy ŞHSK
|6
|2
|3
|1
|11
|8
|3
|9
|8.
|Binatlı YSK
|6
|3
|0
|3
|11
|12
|-1
|9
|9.
|Northernland Dipkarpaz SK
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|8
|10.
|Düzkaya KOSK
|6
|1
|4
|1
|9
|8
|1
|7
|11.
|Lapta TBSK
|6
|2
|1
|3
|9
|8
|1
|7
|12.
|Atoll Kozanköy SK
|6
|1
|3
|2
|5
|8
|-3
|6
|13.
|Maraş GSK
|6
|1
|2
|3
|6
|17
|-11
|5
|14.
|Yalova SK
|6
|0
|4
|2
|6
|8
|-2
|4
|15.
|Vadili TÇBSK
|5
|0
|1
|4
|3
|16
|-13
|1
|16.
|Çanakkale TSK
|5
|0
|0
|5
|3
|13
|-10
|0