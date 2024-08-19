Ocak’ın antrenman sahası yenileniyor

Aksa 1. Ligin yeni takımlarından Girne ekibi Türk Ocağı’nın antrenmanlarını yaptığı Dr. Salih Miroğlu Antrenman Sahasında zemin yenileme çalışmaları dün itibariyle başladı.

Kullanımı ve bakımı Türk Ocağı Limasol Kulübüne ait olan antrenman sahasında büyük bir yenilenme süreci başladı.

Sahada yapılması planlanan çalışmalar arasında:

-Sahanın jiletlenmesi,

-Elektrik hattı çekilmesi,

-3’lü karışım kum serilmesi,

-Fıskiyelerin yenilenmesi,

-Çim ekimi var.

- Saha Etrafının Tellenmesi

