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Ocak’a, Kaymaklı galibiyet

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AKSA Süper Lig’in 19.hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadeleyi Girne temsilcisi Türk Ocağı, Mehmet Uçar’ın penaltı golüyle 1-0 kazanarak haftalar sonra galip geldi

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Ocak’a, Kaymaklı galibiyet
Yer: Şehit Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Berk Bağrıkara, Mustafa Torun, Hüseyin Eyyüpler
Küçük Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sena, Muhammet Nazik, Çağlar, Muhammed Ali Uçar, Felix, Gökhan, Yankı, Agit, Zekai
Türk Ocağı: Hüseyin, Mehmet, Yiğit, Doğukan, Ali, Yunus, Cevdet, İlker İnceler, İsmet, İlker Tek, İbrahim Karadal
Goller: 16’(P) Mehmet Uçar (Türk Ocağı)
Aksa Süper Lig’in 19. haftasında Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı karşılaştı. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Türk Ocağı 1-0’lık skorla kazanarak ligin ikinci devresindeki ilk galibiyetini aldı. Üç maç sonra kazanan Türk Ocağı’nın galibiyet golü 16. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Mehmet Uçar’dan geldi. Küçük Kaymaklı ise 6. haftada sahasında kaybettiği Mağusa Türk Gücü maçından sonra ilk kez sahasında yenildi. Ayrıca Kaymaklı’nın galibiyet hasreti ise yedi maça çıktı.
Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 31 yaparken Küçük Kaymaklı 26 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Türk Ocağı, Hamitköy’ü konuk edecek. Küçük Kaymaklı ise Yenicami’yi ağırlayacak.

 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 19 13 2 4 52 22 30 41
2. Doğan Türk Birliği 19 10 5 4 34 24 10 35
3. Merit Alsancak Yeşilova SK 19 9 7 3 39 27 12 34
4. Gönyeli SK 19 10 4 5 26 18 8 34
5. Lefke TSK 19 8 7 4 21 18 3 31
6. Göçmenköy İYSK 19 9 4 6 27 27 0 31
7. Türk Ocağı Limasol 19 9 4 6 26 26 0 31
8. Yonpaş Dumlupınar TSK 19 8 4 7 34 21 13 28
9. Mesarya SK 19 8 4 7 21 16 5 28
10. Küçük Kaymaklı TSK 19 6 8 5 20 16 4 26
11. Cihangir GSK 19 6 6 7 32 33 -1 24
12. Yenicami AK 19 5 8 6 27 26 1 23
13. Hamitköy ŞHSK 19 6 5 8 25 27 -2 23
14. Baf Ülkü Yurdu 19 2 5 12 13 40 -27 11
15. Binatlı YSK 19 2 4 13 13 38 -25 10
16. Girne Halk Evi 19 1 3 15 18 49 -31 6
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