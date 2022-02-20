Ocak’a, Kaymaklı galibiyet

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Berk Bağrıkara, Mustafa Torun, Hüseyin Eyyüpler
Küçük Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sena, Muhammet Nazik, Çağlar, Muhammed Ali Uçar, Felix, Gökhan, Yankı, Agit, Zekai
Türk Ocağı: Hüseyin, Mehmet, Yiğit, Doğukan, Ali, Yunus, Cevdet, İlker İnceler, İsmet, İlker Tek, İbrahim Karadal
Goller: 16’(P) Mehmet Uçar (Türk Ocağı)
Aksa Süper Lig’in 19. haftasında Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı karşılaştı. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Türk Ocağı 1-0’lık skorla kazanarak ligin ikinci devresindeki ilk galibiyetini aldı. Üç maç sonra kazanan Türk Ocağı’nın galibiyet golü 16. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Mehmet Uçar’dan geldi. Küçük Kaymaklı ise 6. haftada sahasında kaybettiği Mağusa Türk Gücü maçından sonra ilk kez sahasında yenildi. Ayrıca Kaymaklı’nın galibiyet hasreti ise yedi maça çıktı.
Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 31 yaparken Küçük Kaymaklı 26 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Türk Ocağı, Hamitköy’ü konuk edecek. Küçük Kaymaklı ise Yenicami’yi ağırlayacak.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|19
|13
|2
|4
|52
|22
|30
|41
|2.
|Doğan Türk Birliği
|19
|10
|5
|4
|34
|24
|10
|35
|3.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|19
|9
|7
|3
|39
|27
|12
|34
|4.
|Gönyeli SK
|19
|10
|4
|5
|26
|18
|8
|34
|5.
|Lefke TSK
|19
|8
|7
|4
|21
|18
|3
|31
|6.
|Göçmenköy İYSK
|19
|9
|4
|6
|27
|27
|0
|31
|7.
|Türk Ocağı Limasol
|19
|9
|4
|6
|26
|26
|0
|31
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|19
|8
|4
|7
|34
|21
|13
|28
|9.
|Mesarya SK
|19
|8
|4
|7
|21
|16
|5
|28
|10.
|Küçük Kaymaklı TSK
|19
|6
|8
|5
|20
|16
|4
|26
|11.
|Cihangir GSK
|19
|6
|6
|7
|32
|33
|-1
|24
|12.
|Yenicami AK
|19
|5
|8
|6
|27
|26
|1
|23
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|19
|6
|5
|8
|25
|27
|-2
|23
|14.
|Baf Ülkü Yurdu
|19
|2
|5
|12
|13
|40
|-27
|11
|15.
|Binatlı YSK
|19
|2
|4
|13
|13
|38
|-25
|10
|16.
|Girne Halk Evi
|19
|1
|3
|15
|18
|49
|-31
|6