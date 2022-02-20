Ocak’a, Kaymaklı galibiyet

AKSA Süper Lig’in 19.hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadeleyi Girne temsilcisi Türk Ocağı, Mehmet Uçar’ın penaltı golüyle 1-0 kazanarak haftalar sonra galip geldi

Yer: Şehit Hüseyin Ruso StadıHakemler: Utku Hamamcıoğlu, Berk Bağrıkara, Mustafa Torun, Hüseyin EyyüplerKüçük Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sena, Muhammet Nazik, Çağlar, Muhammed Ali Uçar, Felix, Gökhan, Yankı, Agit, ZekaiTürk Ocağı: Hüseyin, Mehmet, Yiğit, Doğukan, Ali, Yunus, Cevdet, İlker İnceler, İsmet, İlker Tek, İbrahim KaradalGoller: 16’(P) Mehmet Uçar (Türk Ocağı)Aksa Süper Lig’in 19. haftasında Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı karşılaştı. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Türk Ocağı 1-0’lık skorla kazanarak ligin ikinci devresindeki ilk galibiyetini aldı. Üç maç sonra kazanan Türk Ocağı’nın galibiyet golü 16. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Mehmet Uçar’dan geldi. Küçük Kaymaklı ise 6. haftada sahasında kaybettiği Mağusa Türk Gücü maçından sonra ilk kez sahasında yenildi. Ayrıca Kaymaklı’nın galibiyet hasreti ise yedi maça çıktı.Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 31 yaparken Küçük Kaymaklı 26 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Türk Ocağı, Hamitköy’ü konuk edecek. Küçük Kaymaklı ise Yenicami’yi ağırlayacak.