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Ocak'ta Erseven görevde

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Ocak'ta Erseven görevde
AKSA Süper Lig ekibi Türk Ocağı'nın yeni teknik direktörü ve ekibi belli oldu. Geçtiğimiz gün yazdığımız gibi Türk Ocağı'nın yeni teknik direktörü Rıza Erseven oldu.
Rıza Erseven'in yardımcılıklarını ise Nejat Kurtarıcıoğluları ve Cahit Gaziler yapacak.
Kaleci antrenörü Mehmet Yeşilleme de teknik ekipte görev yapacak.
Rıza Erseven ve ekibi bugün saat 17:00'de Ozanköy Mustafa Özkayım Stadında ilk antrenmanını gerçekleştirecek.
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