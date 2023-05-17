Ocak, Remzi’yle GG’yi yaktı

Süper Lig play-out mücadelesinde Türk Ocağı ile China Bazaar Gençlik Gücü arasındaki zorlu mücadelede Türk Ocağı golcüsü Remzi’nin iki golüyle sahadan 2 -0 galip ayrılarak ligde kalma yolunda önemli bir adım attı

Stad: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Rıdvan Çetinkaya, Müftah Bayraktar

CB Gençlik Gücü: Emre Nalbant, Ali, Erin, Ümitcan, Yaşar, Hasan, Mishali, Sezgin, Mahmut, Özgür, Aşkın

TOL: Hüseyin, Ertaç, Şükrü, Doğukan, Sillah, İbrahim Köse, Yunus, Ömer, Mehmet Uçar, İlker Tek, Remzi

Goller: Dk 9 - 90 Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı Limasol)



Aksa Süper Ligi Play-Out 1. maçında CB Gençlik Gücü ile TOL takımları karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan TOL 9. dakikada Remzi ile 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarının son dakikalarında Remzi takımının ve kendisinin 2. golünü atarak maçın skorunu tayin etti.



Aksa Süper Lig Play - out puan durumu

TAKIMLAR P

Çetinkaya 16

Türk Ocağı 15

C.B. Gençlik Gücü 13

Hamitköy 12

