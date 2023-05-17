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Ocak, Remzi’yle GG’yi yaktı

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Süper Lig play-out mücadelesinde Türk Ocağı ile China Bazaar Gençlik Gücü arasındaki zorlu mücadelede Türk Ocağı golcüsü Remzi’nin iki golüyle sahadan 2 -0 galip ayrılarak ligde kalma yolunda önemli bir adım attı

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Ocak, Remzi’yle GG’yi yaktı
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Stad: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Rıdvan Çetinkaya, Müftah Bayraktar
CB Gençlik Gücü: Emre Nalbant, Ali, Erin, Ümitcan, Yaşar, Hasan, Mishali, Sezgin, Mahmut, Özgür, Aşkın
TOL: Hüseyin, Ertaç, Şükrü, Doğukan, Sillah, İbrahim Köse, Yunus, Ömer, Mehmet Uçar, İlker Tek, Remzi
Goller: Dk 9 - 90 Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı Limasol) 
 
Aksa Süper Ligi Play-Out 1. maçında CB Gençlik Gücü ile TOL takımları karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan TOL 9. dakikada Remzi ile 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarının son dakikalarında Remzi takımının ve kendisinin 2. golünü atarak maçın skorunu tayin etti.
 
Aksa Süper Lig Play - out puan durumu
TAKIMLAR P
Çetinkaya 16
Türk Ocağı 15
C.B. Gençlik Gücü 13
Hamitköy 12
 
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