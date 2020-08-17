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Ocak mesaiye başladı

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Ocak mesaiye başladı
İsa TABAK
Türk Ocağı başarılı geçen 2019 – 2020 sezonu sonrasında, 2020 – 2021 sezonu için de antrenmanlara başladı.
Geçtiğimiz sezon ligde uzun süre zirve yarışı içerisinde yer alan, Nicosia Group Kıbrıs Kupasında ise yarı final oynayan Türk Ocağı, yeni sezonda daha başarılı olmayı hedefleyecek. Bu nedenle de teknik direktör Ahmet Dedekorkut’un verdiği rapor doğrultusunda Türk Ocağı futbolcuları salon çalışmalarına başladılar.
 
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