Ocak, Kızılcahamam’da kampa girdi

Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı Limasol, 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları için Ankara’ya gitti.

Ankara’dan kamp için Kızılcahamam’a giden Türk Ocağı Limasol kafilesi tesislere yerleştikten sonra ilk antrenmanına çıktı.Teknik Direktör Mehmet Bolkan yönetimindeki Türk Ocağı günde çift idmanla çalışmalara devam edecek.

Türk Ocağı 12 Ağustos Perşembe günü ise Katar takımlarından Alt Shahaniya ile bir hazırlık maçı yapacak.

