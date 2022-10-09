Ocak kaptanıyla tüttü

İlk 2 haftada puan alamayan ve yönetimsel sıkıntılar yaşayan Türk Ocağı konuk ettiği C.B. Gençlik Gücü’nü kaptanı Ertaç’ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı

: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Fehim Dayı, Hakan Gök, Engin AkkagünHüseyin, Ertaç, İlker, Şükrü, Burak, Doğukan, Mohamed Sassi, Mahmut, Can, Bilal, Yusuf: Kemal, Tayfun, Abbas, Erin, Orhan, Ümitcan, Sezgin, Rifat, Behiç, Turgut, Mashumba37. Dk. Ertaç (TOL)Aksa Süper Ligi’nde ilk iki haftada puan alamayan Türk Ocağı yaşadığı olumsuzluklara rağmen bu hafta galip gelerek moral buldu. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada China Bazaar Gençlik Gücü iile karşılaşan Türk Ocağı tek gol ile ilk galibiyetini de almış oldu. 37. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında takım kaptanı Ertaç’ın vuruşunda top filelere gidince Türk Ocağı rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 Türk Ocağı’nın üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeye etkili olamayınca maç Türk Ocağı’nın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı. Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 3’e çıkarırken China Bazaar Gençlik Gücü de 3 puanda kaldı.