banner875
banner815
Favoriler galip
Favoriler galip
6 0
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
48 0
 
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
41 0
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
20 0
Tehlikenin boyutu çok büyük
Tehlikenin boyutu çok büyük
41 0
U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu Leventspor
U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu Leventspor
9 0
Kartallar yüksek uçuyor
Kartallar yüksek uçuyor
38 0
banner878

Ocak kaptanıyla tüttü

banner476

İlk 2 haftada puan alamayan ve yönetimsel sıkıntılar yaşayan Türk Ocağı konuk ettiği C.B. Gençlik Gücü’nü kaptanı Ertaç’ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı

banner825
Ocak kaptanıyla tüttü
Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Engin Akkagün
Türk Ocağı: Hüseyin, Ertaç, İlker, Şükrü, Burak, Doğukan, Mohamed Sassi, Mahmut, Can, Bilal, Yusuf
China Bazaar  Gençlik Gücü: Kemal, Tayfun, Abbas, Erin, Orhan, Ümitcan, Sezgin, Rifat, Behiç, Turgut, Mashumba
Gol: 37. Dk. Ertaç (TOL)

Aksa Süper Ligi’nde ilk iki haftada puan alamayan Türk Ocağı yaşadığı olumsuzluklara rağmen bu hafta galip gelerek moral buldu. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada China Bazaar Gençlik Gücü iile karşılaşan Türk Ocağı tek gol ile ilk galibiyetini de almış oldu. 37. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında takım kaptanı Ertaç’ın vuruşunda top filelere gidince Türk Ocağı rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 Türk Ocağı’nın üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeye etkili olamayınca maç Türk Ocağı’nın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı. Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 3’e çıkarırken China Bazaar Gençlik Gücü de 3 puanda kaldı.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Yenicami AK 3 3 0 0 10 4 6 9
2. Mesarya SK 3 2 1 0 4 1 3 7
3. Miracle Değirmenlik SK 3 2 1 0 3 0 3 7
4. Cihangir GSK 3 1 2 0 4 3 1 5
5. Mağusa Türk Gücü 2 1 1 0 3 2 1 4
6. Küçük Kaymaklı TSK 3 1 1 1 5 5 0 4
7. Göçmenköy İYSK 3 1 1 1 4 4 0 4
8. Yonpaş Dumlupınar TSK 3 1 1 1 2 2 0 4
9. Lefke TSK 3 1 1 1 1 1 0 4
10. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 3 1 0 2 6 4 2 3
11. Gönyeli SK 3 1 0 2 4 4 0 3
12. Türk Ocağı Limasol 3 1 0 2 3 5 -2 3
13. Çetinkaya TSK 3 1 0 2 5 9 -4 3
14. Merit Alsancak Yeşilova SK 3 1 0 2 4 8 -4 3
15. Hamitköy ŞHSK 3 0 1 2 4 6 -2 1
16. Doğan Türk Birliği 2 0 0 2 0 4 -4 0
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.