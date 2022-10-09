Ocak kaptanıyla tüttü

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Engin Akkagün
Türk Ocağı: Hüseyin, Ertaç, İlker, Şükrü, Burak, Doğukan, Mohamed Sassi, Mahmut, Can, Bilal, Yusuf
China Bazaar Gençlik Gücü: Kemal, Tayfun, Abbas, Erin, Orhan, Ümitcan, Sezgin, Rifat, Behiç, Turgut, Mashumba
Gol: 37. Dk. Ertaç (TOL)
Aksa Süper Ligi’nde ilk iki haftada puan alamayan Türk Ocağı yaşadığı olumsuzluklara rağmen bu hafta galip gelerek moral buldu. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada China Bazaar Gençlik Gücü iile karşılaşan Türk Ocağı tek gol ile ilk galibiyetini de almış oldu. 37. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında takım kaptanı Ertaç’ın vuruşunda top filelere gidince Türk Ocağı rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 Türk Ocağı’nın üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeye etkili olamayınca maç Türk Ocağı’nın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı. Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 3’e çıkarırken China Bazaar Gençlik Gücü de 3 puanda kaldı.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Yenicami AK
|3
|3
|0
|0
|10
|4
|6
|9
|2.
|Mesarya SK
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|3
|7
|4.
|Cihangir GSK
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|5.
|Mağusa Türk Gücü
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|6.
|Küçük Kaymaklı TSK
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|7.
|Göçmenköy İYSK
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|9.
|Lefke TSK
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|10.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|3
|1
|0
|2
|6
|4
|2
|3
|11.
|Gönyeli SK
|3
|1
|0
|2
|4
|4
|0
|3
|12.
|Türk Ocağı Limasol
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|13.
|Çetinkaya TSK
|3
|1
|0
|2
|5
|9
|-4
|3
|14.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
|15.
|Hamitköy ŞHSK
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
|16.
|Doğan Türk Birliği
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0