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Ocak, kaptanıyla hazırlanıyor

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Ocak, kaptanıyla hazırlanıyor
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nda teknik direktör Ahmet Dedekorkut’un istifası sonrasında takımı kaptan Ertaç Taşkıran çalıştırmaya başlamıştı.
Yeni teknik direktörün belirlenmediği Türk Ocağı’nda sezon sonuna kadar Ertaç Taşkıran’ın çalıştırması planlanıyor.
Ligde bu hafta Girne derbisinde Doğan Türk Birliği’yle oynayacak olan Türk Ocağı son haftayı ise boş geçecek. Türk Ocağı’nın play-out oynama yüksek görülüyor. Ocak, 2 Mayıs gecesi se C.B. Gençlik Gücü’yle Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçına çıkacak.
 
 
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