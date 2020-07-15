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Ocak kaçtı, Düzkaya yakaladı

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Türk Ocağı, Düzkaya karşısında ilk devreyi 2-0 önde tamamlarken, Düzkaya ikinci devrede skoru 2-2’ye getirip, güçlü rakibinden 1 puan çıkarmasını bildi

Ocak kaçtı, Düzkaya yakaladı
15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:33

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Hüseyin Özaşık, Özal Çağlayan

TÜRK OCAĞI: Cenk, Bilal, İlker İnceler (Ali Özbahar), Mehmet(Doğukan), Remzi(İsmet), Ocranİdan, Levan(Ali), Oha, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Halil

DÜZKAYA: Ali Karal, Okan Kibar, Hasan (Ali Emir), Ahmet Can (Erhan), Salih(Önder), Bekir Yıldız, DrissaKeıta, Uğur Balkan, KahoYannick, Binya, Yunus

GOLLER: Dk.10 Oha, Dk.36 Remzi Betmezoğlu (TOL) – Dk.60 Ahmet Can Temelci, Dk.84 Yunus Kalaycı (Düzkaya)

K-Pet Süper Lig’in 28. Hafta maçında direkt küme düşme hattından uzaklaşmak ve playout hattı için kazanmak isteyen Düzkaya, konuk olduğu ligin rahat ekiplerinden Türk Ocağı karşısında 1 puanı zor kurtardı.

Düzkaya rakibi karşısında maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, maçtan 2-2’lik eşitlikle ayrılarak 1 puan çıkarmayı başardı. Türk Ocağı’nın 10. dakikada Oha ve 36. dakikada Remzi’nin kaydettiği gollerle ilk devre 2-0 bitti. İkinci yarıda önce 60. dakikada Ahmet Can, 84. dakikada Yunus Kalaycı’nın golleri Çatalköy ekibine 2-2’lik skorla maçtan1 puan getirdi. Bu skorla Türk Ocağı 49 puanla 4. sıraya yükseldi.Düzkaya 25 puana yükselirken, Çetinkaya’nın 1 basamak üzerinde yer almaya devam etti.

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