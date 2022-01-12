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Ocak ile Esentepe yenişemedi

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İkinci devre hazırlıkları çerçevesinde karşı karşıya gelen Türk Ocağı ile Esentepe sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldılar

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Ocak ile Esentepe yenişemedi
AKSA Süper Lig ekibi Türk Ocağı ile 1. Lig ekibi Esentepe dün yaptıkları hazırlık karşılaşmasıyla ikinci devre çalışmalarını sürdürdüler.
Esentepe Stadı’nda dün oynanan hazırlık maçı 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi Esentepe’nin 16. Dakikada Emrah’la bulduğu golle 1-0 öne geçmesine karşın Türk Ocağı bu gole İbrahim Karadal’ın 21. dakikada penaltı golüyle cevap verdi. 38. Dakikada ise Ali Avcısoyu’nun golüyle 2-1 öne geçen Türk Ocağı takımı oldu.
İlk devre Türk Ocağı’nın üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devre karşılıklı ataklarla geçti. 83. dakikada ev sahibi Esentepe Deniz ile bulduğu golle beraberliği sağladı.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 tamamlandı.
 
 
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