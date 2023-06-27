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Ocak, Hasan Burgaç’a emanet

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Ocak, Hasan Burgaç’a emanet
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Süper Ligin sarı-siyahlı ekibi Türk Ocağı, takımın başına teknik direktör olarak Hasan Burgaç’ı getirdi. Yeni sezonda Türk Ocağı’nı çalıştıracak olan Hasan Burgaç’ın yardımcı antrenörlüğünü Hasan Sadrazam ve kaleci antrenörlüğünü Ahmet Çeliker yapacak.
Geride bıraktığımız sezon Kıbrıs Kupası şampiyonu olan, lige Play-out maçları sonunda tutunan Ocak’ta son olarak Şenol Canbulat teknik adam olarak görev yapıyordu. Hasan Burgaç ise geçtiğimiz sezon China Bazaar Gençlik Gücü’nde çalışmıştı.
 
 
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