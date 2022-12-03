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Ocak, Hamitköy’ü yaktı

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Türk Ocağı, Hamitköy’ü mağlup ederek kendine geldi.Hamitköy ise 9 – 10 net pozisyonunu değerlendirememenin faturasını mağlubiyetle ödedi

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Ocak, Hamitköy’ü yaktı
Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler:Emre Öztaşlı, Hakan Gök, Cem Öksüzoğulları
TOL:HüseyinTutuş, Ertaç, İlker İnceler, Şükrü, Doğukan, Ali Avcısoyu, Yunus, Omar, Bilal, Mehmet Uçar, İlkerTek
Hamitköy:Tolga, Toykan, Ömer, Emmanuel, Derviş, Sercan, Mert, Serhat, Cemre, Osman, İbrahim Güler
Goller: 81.Dk Ertaç, 87.Dk Omar (TOL)
 
AKSA SüperLigin 11. Haftasında Türk Ocağı, Hamitköy’ü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında konuk etti.
Emre Öztaşlı ve ekibinin başarılı bir yönetim sergilediği maçın ilk devresinde her 2 ekipte pozisyonlar bulurken, Hamitköy Emmanuel, Cemre, Serhat ve Mert ile net pozisyonları değerlendiremedi. Devrenin son bölümünde Ocak baskısı da sonuç vermeyince devre 0 – 0 sona erdi.
Ikinci devreye de Hamitköy Emmanuel başta olmak üzere Serhat ile de net pozisyonları yine değerlendiremedi. Son bölümde Hamitköy’ün atağa çıkacağı pozisyonda topu kaptırmasını iyi değerlendiren Omar Sassi, topu Ertaç’a çıkardı.Ertaç da sağındaki topu sol çekip klas bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi. 1 – 0
1 – 0 ‘dan sonra rakibin oyun disiplinini kaybetmesinden yararlananTürk Ocağı, kontraatakta Omar Sassi ile skoru belirledi. 2 – 0
 
 
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