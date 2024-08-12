banner913
banner932
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
20 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
31 0
 
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
41 0
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
34 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
29 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
55 0
banner1032

Ocak, gövde gösterisi yaptı

banner1020

banner1045
Ocak, gövde gösterisi yaptı
banner971
Yeni sezonda hedefini yeniden Süper Lige dönme olarak belirleyen Türk Ocağı transferde adeta gövde gösterisi yaptı. Türk Ocağı, dün toplam 8 futbolcuya Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı. İmza töreninde Türk Ocağı kulüp başkanı Ezel Kaynak da yer aldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.