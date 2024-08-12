Ocak, gövde gösterisi yaptı

Yeni sezonda hedefini yeniden Süper Lige dönme olarak belirleyen Türk Ocağı transferde adeta gövde gösterisi yaptı. Türk Ocağı, dün toplam 8 futbolcuya Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı. İmza töreninde Türk Ocağı kulüp başkanı Ezel Kaynak da yer aldı.

