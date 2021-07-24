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Ocak, Göçmenköy’ü farklı geçti

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Ocak, Göçmenköy’ü farklı geçti
Futbolda 2021 – 2022 sezonuna yönelik olarak Süper Lig ve Birinci Lig takımlarının hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar hazırlık maçlarına başladılar.
Göçmenköyile Türk Ocağı arasında oynanan Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında oynanan hazırlık maçını Türk Ocağı 5 – 0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Kerem Eran’ın yönettiği maçta, Türk Ocağı’nda Remzi hat trick yaparken, diğer goller 16 yaşında Eren ve Berke’den geldi. Remzi ikinci devrede attığı golü penaltıdan attı.
 
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