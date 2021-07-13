banner583
banner676
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
156 0
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
11 0
 
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
166 0
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
2.2B 0
51 0
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
19 0
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
13 0
banner661
banner682

Ocak, Ertaç’la kazandı

banner476

banner666
Ocak, Ertaç’la kazandı
Necati KÜLAHLILAR
Kulüpler 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürürlerken, hazırlık maçlarına da başladılar.
Geçtiğimiz hafta sonu Hamitköy ile Lefke arasında oynanan ilk hazırlık maçı sonrasında, ikinci hazırlık maçı bugün Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı arasında oynandı. Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı Şht Hüseyin Ruso Stadında karşı karşıya geldiler.
Türk Ocağı, rakibi ilk devrede gol kralı ünvanlı forveti Ertaç’ın attığı golle 1 – 0 mağlup etti. Emre Öztaşlı’nın yönettiği maçın ikinci devresinde ise gol sesi çıkmadı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.