Ocak, Ertaç’la kazandı

Necati KÜLAHLILAR

Kulüpler 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürürlerken, hazırlık maçlarına da başladılar.

Geçtiğimiz hafta sonu Hamitköy ile Lefke arasında oynanan ilk hazırlık maçı sonrasında, ikinci hazırlık maçı bugün Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı arasında oynandı. Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı Şht Hüseyin Ruso Stadında karşı karşıya geldiler.

Türk Ocağı, rakibi ilk devrede gol kralı ünvanlı forveti Ertaç’ın attığı golle 1 – 0 mağlup etti. Emre Öztaşlı’nın yönettiği maçın ikinci devresinde ise gol sesi çıkmadı.

