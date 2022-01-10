Ocak eksik kadroyla çalışıyor

Türk Ocağı ikinci devre hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ahmet Dedekorkut nezaretinde başlarken, takımdan ayrılan ve sınavları olan futbolcular nedeniyle eksik bir kadroyla çalışmalarına devam ediyor

Necati KÜLAHLILARAKSA Süper Ligin Girne takımlarından Türk Ocağı ikinci devre hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ahmet Dedekorkut nezaretinde başladı.Devre arası hazırlıklarına takımdan ayrılan futbolcular ve sınav haftası olması nedeniyle bazı futbolcuların antrenmanlara katılamamasından dolayı eksik sürdüren Türk Ocağı takımı sıkıntılı günler yaşıyor.Tecrübeli teknik direktör Ahmet Dedekorkut, çalışmalara mevcut futbolcularla devam ettiklerini ifade ederek kamp yapmaya biraz geç kaldıklarını kaydetti. Ancak hazırlık maçlarıyla lige hazırlanmayı planladıklarını söyleyen Dedekorkut, Çarşamba günü Esentepe, Cuma günü ise Karşıyaka ile hazırlık maçı oynayacaklarını belirtti.Dedekorkut “Yeniden bir takım olmamız için zamana ihtiyacımız olacak. Ama bunu başarabilecek kapasitemiz var” diyerek ayrılan futbolcuların yerine şuan görüşme halindeoldukları isimler olduğunubelirtti. “Transfer yapamasak da A2 takımından genç futbolcuları A takımına alıp yolumuza devam edeceğiz” diyen Dedekorkut, ikinci devreye iyi başlamak istediklerini sözlerine ekledi.