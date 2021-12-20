Ocak disipline sevk edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, Türk Ocağı Limasol– Doğan Türk Birliği maçında yaşananlardan dolayı Türk Ocağı Limasol’u ,KTFF Disiplin Kurulu’na sevk etti.

KTFF Soruşturma Merci, “Türk Ocağı Limasol SK ile Doğan Türk Birliği SK arasında oynanan AKSA Süper Lig maçında, Türk Ocağı LimasolSK’nın yaratmış olduğu saha olaylarına binaen KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.” açıklamasını yaptı.



