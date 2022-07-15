Ocak, Dedekorkut’la ‘merhaba’ dedi

Süper Lig ekibi Türk Ocağı dün anlaşmaya vardığı teknik direktör Ahmet Dedekorkut nezaretinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirerek sezona ‘merhaba’ dedi

Süper Lig’in Girne ekiplerinden Türk Ocağı 2022-2023 futbol sezonuna yönelik ilk antrenmanını dün Pia Bella sahasında yaptı.

Ogün Güntem başkanlığındaki Türk Ocağı yönetimi teknik direktör olarak Ahmet Dedekorkut ile anlaşarak ilk antrenmanını Dedekorkut nezaretinde yaptı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde yönetimle anlaşmazlık yaşayarak takımdan ayrılan tecrübeli futbolcular Ertaç Taşkıran, Bilal Ceylan ve Remzi Betmezoğlu’nun da katıldığı ilk antrenmanı kalabalık bir yönetici topluluğu da takip etti.

Düz koşu ağırlıklı yapılan ilk antrenmanda futbolcuların istekli oluşu dikkatleri çekti.

