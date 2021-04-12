Ocak, Dedekorkut ile yollarını ayırdı

K-PET Süper Lig ekiplerinde Türk Ocağı’nda yeni sezon hazırlıkları planlaması öncesinde yol ayrılığı yaşandı.

Ahmet Arslan başkanlığındaki Türk Ocağı yönetimi ile teknik direktör Ahmet Dedekorkut arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeni ile yol ayrılığı yaşandı. Türk Ocağı, Ahmet Dedekorkut yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçirmiş, alt yapıdan birçok futbolcu A Takıma kazandırılmıştı.

