Ocak da başladı

Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi ile Spor Dairesinin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile yeni sezona yönelik protokolü henüz imzalamamasından dolayı, 2020 – 2021 sezonunun başlama tarihi henüz netleşmedi.
Buna rağmen bazı takımlar yeni sezon hazırlıklarına başladılar. Bu takımlara K-PET Süper Lig ekibi Türk Ocağı da eklendi. U21 Takımından futbolcuların yer aldığı Türk Ocağı’nda yeniden futbol dönen Ertaç ve geçtiğimiz sezonu Girne Halk Evi’nde geçiren Yunus da antrenmanlara katılıyor.
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