Ocak da ara verdi

Ülkemizde son günlerde yer Covid-19 vaka sayılarının artması nedeni ile alt yapı antrenmanlarına ara veren futbol kulüpleri arasında Türk Ocağı Limasol (TOL) kulübü de girdi.
Ahmet Arslan başkanlığındakiyönetim kurulu, antrenmanlara ara verilmesi ile ilgili yapılan açıklamada, “Son günlerde ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeni ile tüm altyapı antrenmanlarına 18 Ocak pazartesi gününe kadar ara verilmiştir.”ifadelerini kullandı.
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