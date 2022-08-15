Ocak, Burdur’da kamp yapacak

Girne’nin sarı siyahlı ekibi Türk Ocağı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Antalya üzerinden Burdur’a uçtu

AKSA Süper Lig’in Girne ekiplerinden Türk Ocağı’nda çalışmalar son sürat devam ediyor. Sarı siyahlı ekip, bugün yurtdışı kampı için Burdur’a gitti.

Burdur’da 6 günlük kamp yapacak olan Türk Ocağı, günde çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Türk Ocağı’nın kamp süresi içerisinde bir de hazırlık maçı yapmak için girişim yaptıkları belirtildi.

Kampa teknik direktör Ahmet Dedekorkut, yardımcı antrenörler ile bazı yöneticiler ve 20 futbolcu katıldı.

