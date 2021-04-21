Obertan'dan Erzurumspor'a hayat öpücüğü

Süper Lig'de son haftalara girerken heyecan her geçen maçta daha da artıyor. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan iki ekibin mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırladı..
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma, 90+6'da Buğra Çağıran'ınasistindeGabrielObertan ile bulduğu golle 1-0 Erzurumspor lehine sonuçlandı.
Bu sonuçla puanını 34'e yükselsen BB Erzurumspor, maç fazlasıyla 18. sıraya yerleşti. Konuk Helenex Yeni Malatyaspor ise 37 puanla kaldı ve alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamadı.
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