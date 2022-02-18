Nwakaeme'nin çalım yeteneğinin sırrı çözüldü

Trabzonsporlu Nwakaeme'nin üstün çalım yeteneğinin yıllar önce bilimsel bir çalışmaya konu olduğu ortaya çıktı. Nijeryalı futbolcunun, kaslarındaki esneklik sayesinde özel bir kuvvete sahip olduğu anlaşıldı

Anthony Nwakaeme'nin başarısının sırrı kaslarında... 4 yıldır Trabzonspor forması giyen Nijeryalı oyuncu, gol ve asistlerinin yanı sıra göze hoş gelen futboluyla yıldızları gölgede bıraktı.

Durdurulması zor bir oyuncu olan Nwakaeme, son olarak 2-1 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçında jeneriklik görüntülere imza attı. 13 saniye içinde 4 Konyasporlu futbolcuyu 6 kez çalımlayan deneyimli sol kanat, sahalarda ender görülen bir performans sergiledi.

YETENEĞİ BİLİMSEL ÇALIŞMAYA KONU OLMUŞ

Bu görüntülerden sonra Nijeryalı oyuncunun İsrail'in Beer Sheva takımında oynadığı dönemde bilimsel bir çalışmaya konu olduğu ortaya çıktı.

Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Haim Bilon, 32 yaşındaki futbolcunun nadir görülen bir esnekliğe sahip olduğunu tespit etti.

Dr. Bilom çalışmasının sonunda, Nwakaeme'nin esnek kas yapısının ortaya çıkardığı sıra dışı kuvvetle zor gibi görünen hareketleri kolayca yapabildiğini açıkladı.



