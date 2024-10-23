Nurol Construction Dörtyol Spor Kulübü gümbür gümbür geliyor

Nurol Construction ile Dörtyol Spor Kulübü arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalanırken, kulübün adı Nurol Construction Dörtyol Spor Kulübü oldu. Sponsorluk anlaşması, Nurol Construction direktörü Yunus Nurol ve Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk arasında imzalanırken, hedef şampiyonluk olarak belirlendi

Digitürk BTM Birinci Ligde 2024 – 2025 sezonuna iddialı bir kadroyla, şampiyonluk hedefiyle girme hedefinde olan Dörtyol Spor Kulübü, Nurol Construction ile önemli bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Birçok spor kulübüne sponsor olan Nurol Construction ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayan Dörtyol Spor Kulübü 2024 – 2025 sezonunda, Nurol Construction Dörtyol Spor Kulübü adıyla Digitürk BTM Birinci Ligde mücadele edecek.

Nurol Construction direktörü Yunus Nurol ve Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk arasında imzalanan sponsorluk anlaşması için süre konmazken, uzun yıllar sürecek bir anlaşma imzalandı.

ÖZTÜRK: SPONSORLUKLARIN ÖNÜNÜN AÇILMALI

İmza töreninden sonra Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk yaptığı açıklamada kulübe sponsor olmasından dolayı Nurol Construction ve direktör Yunus Nurol’a teşekkür etti. Erhan Öztürk, devletin yasalarda yapacağı düzenlemelerle, böylesine sponsorlukların önünün açılacağına dikkat çekti.

NUROL: DÖRTYOL’A SPONSOR OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK VE GURUR DUYMAKTAYIZ

Nurol Construction direktörü Yunus Nurol, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Nurol Construction olarak bizler birçok spor kulübüne aktif destek vermekteyiz. Bundaki amacımız da, gençleri spora yönlendiren spor kulüplerinin faaliyetlerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarına olanak yaratmalarına destek olmaktır.

Birçok kulübün formasında Nurol Construction ismini görebilirsiniz. Ancak bizler yıllardır gönül bağımız da olan Dörtyol Spor Kulübüne isim sponsoru olma kararı alarak, bu kulübümüze daha fazla destek olma kararı aldık. Bundan da büyük mutluluk ve gurur duymaktayız.

Nurol Construction Dörtyol Spor Kulübü olarak hedefimiz BTM Birinci Ligde şampiyon olarak Birinci Lige yükselmektir. Bu hedef doğrultusunda da teknik heyetimizi belirleyerek çok önemli transferler gerçekleştirdik.

Geçtiğimiz sezon Süper Lige ve Birinci Lige damga vuran birçok oyuncuyu kadromuza katarak BTM Birinci Ligin üzerinde bir kadro oluşturduk. Bu kadromuzun başına da camiamızı çok iyi tanıyan bir teknik heyet getirdik.

Bizler bu yıl BTM Birinci Ligde ses getirerek Nurol Construction Dörtyol Spor Kulübü’nü yeniden Birinci Lige döndürmek hedefinde olacağız. Bunu da başaracağımıza olan inancım tamdır.”

Sponsorluk anlaşmasından sonra sportif direktör Kağan Taşer, antrenör Ahmet Taşer ve takım kaptanı Ayberk Payas yaptıkları açıklamalarda Nurol Construction Dörtyol Spor Kulübü olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğuna vurgu yaptılar.

