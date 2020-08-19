Nuri Şahin Antalyaspor'da

Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz" denildi.
Geçen sezon Werder Bremen'le 17 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 asist yaptı.
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