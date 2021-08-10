Nurel:Destek değil köstek olurlar

Redif Nurel, stadın yapımı konusunda yardım yapılmamasına tepki gösterirken “Süper Lig kulübünün 3 sezondur sahasız olması kabul edilemez. Tesis konusunda yalnız bırakıldık. Destek değil köstek olurlar.” açıklamasını yaptı

Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel, Mustafa Hidayet Çağlar Stadının yapımı konusunda kendilerine verilen sözlerin tutulmamasına ve kulübe stad konusunda yardım yapılmamasına tepki gösterdi.

Redif Nurel’in konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Bir Süper Lig kulübü olan Merit Alsancak Yeşilova’nın, 3 sezondur sahasız olması kabul edilebilecek bir durum değildir.

Şu ana kadar tesislerimiz için yapılan harcamamız yaklaşık 2 milyon TL’dir. Ancak bu miktarın ihalesi yapılan kısmı sadece 800,000 TL’dir. Tesis konusunda maalesef yalnız bırakıldık. Katkı alamıyoruz.

Spor Dairesinde Alkan Değirmencioğlu – Haldun Oktay döneminde benden Gönyeli Stadının yapımına destek istendi. Ben de bu desteği verdim. Gönyeli Stadı tamamlanınca sıra bizim stada gelecekti. Bize verilen sözler tutulmadı. Mehmet Özbilgehan döneminde ise Mehmet Özbilgehan stadımızın yapımı konusunda çok mücadele etti. Ancak bu kez de Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’ya takıldık. Ne yazık ki kendi partim olan Ulusal Birlik Partisi içerisinden bu stadın yapılması konusunda engeller çıkartılır. Bize destek değil köstek olurlar.

Stadımız atmosferi bakımından ülkenin en güzel stadı olacaktı. Tribünler yukarıda olacaktı. Ama maalesef bunlar hep yarım kaldı. Biz kulüp olarak antrenman sahamızı olsun bitireceğiz. Stad konusunda ise devletten katkı bekliyoruz.”



