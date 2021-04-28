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Nurel: Dümenin başı tecrübeli ve dürüst olmalı

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Redif Nurel,“Zor günlerden geçebilmek için birlik olup gerektiğinde radikal kararlar da almak gerekir. O yüzden dümenin başında tecrübeli ve dürüst biri olmalıdır.” açıklamasını yaptı

Nurel: Dümenin başı tecrübeli ve dürüst olmalı
Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü başkanı Redif Nurelbir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getirenRedif Nurel’in açıklamaları şöyle:
“Tüm dünyanın yaşadığı, insanlığın başına bela olan, sektörleri ve ülkeleri alt üst eden korona virüsten kurtulmaya çalıştığımız bu günlerde futbolumuzdan da 1 yıldır uzak kaldık.
Önümüzdeki günlerde federasyon başkanlığı seçimimiz olacaktır. Bu zor günlerden geçebilmek için birlik olup gerektiğinde radikal kararlar da almak gerekir. O yüzden dümenin başında tecrübeli ve dürüst biri olmalıdır. Kulüplerin her zaman yanında duran Hasan Sertoğlu’na desteğimiz tamdır.
Futbolumuza sadece ada içinde kavuşmak değil uluslararası platformlarda da bulunmak için hep birlikte çalışmayı dilerim.”
 
 
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