Novak ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut'un yeni transfer Novak'a "hoş geldin" diyerek, takım arkadaşlarına alkışlattığı belirtildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda Novak'ın, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı antrenmanın, iki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekip, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

SEMİH ÖZSOY İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

