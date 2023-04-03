Northernland Kıbrıs Kupası'nda yarı final kuraları çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda yarı final kuraları yarın (04.04.2023) çekilecek.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kupa yarı finalinde Cihangir, China Bazaar Gençlik Gücü, Göçmenköy ve Türk Ocağı Limasol takımları mücadele edecek. Karşılaşmalar çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
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