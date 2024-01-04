Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu 04/01/2024

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekilen kura çekimi sonucu 20-21 Ocak 2024 tarihinde oynanacak karşılaşmalar belirlendi. Gerçekleşen kura çekimine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi, Northernland şirketi adına Taruz Güçlüer ve kulüp başkan ile temsilcileri katıldı.

1.tur eşleşmeleri şöyle;

Yenicami AK – Gönyeli SK

Alsancak Yeşilova SK – Girne Halk Evi

Türk Ocağı Limasol – Yalova SK

Miracle Karşıyaka ASK – Esentepe KKSK

Küçük Kaymaklı TSK – Ünimar Maraş GSK

Cihangir GSK – Baf Ülkü Yurdu

Mağusa Türk Gücü – M. Hacıali Yılmazköy SK

Pera L. Gençler Birliği SK – Ozanköy SK

Dem’s Çanakkale TSK – Yeniboğaziçi DSK

Binatlı YSK – Doğan Türk Birliği

Düzkaya KOSK - Mesarya SK

Mormenekşe GBSK – Göçmenköy İYSK

Geçitkale GSK – Lefke TSK

Lapta TBSK – Yonpaş Dumlupınar TSK

Hamitköy ŞHSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Miracle Değirmenlik SK – Çetinkaya TSK