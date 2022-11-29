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Northernland Kıbrıs Kupası için imzalar atılıyor

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Northernland Kıbrıs Kupası için imzalar atılıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Northernland arasında Kıbrıs Kupası İsim Sponsorluğu sözleşmesi imzalanıyor. Yarın (30 Kasım 2022) saat 16.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek imza töreni sonrasında kupanın ismi 2022-2023 Futbol Sezonu'nda "Northernland Kıbrıs Kupası" olarak resmiyet kazanacak. 
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