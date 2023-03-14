Northernland Kıbrıs Kupası günün sonuçları ve yarının programı

Bugün
Türk Ocağı-Doğan T. Birliği: 2- 2
China B. Gençlik Gücü-Lapta: 4 – 0
15 Mart 2023, Çarşamba
15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa Türk Gücü-Cihangir (Mehmet Sezener)
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Küçük Kaymaklı (Mustafa Öztugay)
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