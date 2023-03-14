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Polisiye haberler
Polisiye haberler
15 0
Lefkoşa Kaymakamlığı Beyköy atış alanındaki patlamamış mermiler konusunda uyardı
Lefkoşa Kaymakamlığı Beyköy atış alanındaki patlamamış mermiler konusunda uyardı
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BTHK'dan frekans kanalları düzenlenme duyurusu:
BTHK'dan frekans kanalları düzenlenme duyurusu:
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Euro 20,43, sterlin 23,23, dolar 19,10 liradan işlem görüyor
Euro 20,43, sterlin 23,23, dolar 19,10 liradan işlem görüyor
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Napoli şampiyonluğa koşuyor
Napoli şampiyonluğa koşuyor
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Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
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BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
19 0
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Northernland Kıbrıs Kupası günün sonuçları ve yarının programı

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Northernland Kıbrıs Kupası günün sonuçları ve yarının programı
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Bugün
Türk Ocağı-Doğan T. Birliği:   2- 2
China B. Gençlik Gücü-Lapta: 4 – 0
15 Mart 2023, Çarşamba
15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa Türk Gücü-Cihangir (Mehmet Sezener)
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Küçük Kaymaklı (Mustafa Öztugay)
 
 
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