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Northernland Kıbrıs Kupası 1.tur ilk gün sonuçları

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Northernland Kıbrıs Kupası 1.tur ilk gün sonuçları
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BUGÜN
K.Kaymaklı-Ünimar Maraş : 2- 2 (Uzatmalarda 3 – 2)
Hamitköy-China B.G.Gücü :1 – 3
Mormenekşe-Göçmenköy : 0 – 1
M.Değirmenlik-Çetinkaya: 2 – 0
Mağusa T.Gücü-M.Hacıali Yılmazköy: 4 – 1
M.Karşıyaka-Esentepe: 4 – 0
A.Yeşilova-Girne H.Evi: 2 – 0
Binatlı-Doğan T.Birliği: 0 – 3
21 OCAK 2024, PAZAR
13.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Gönyeli (Ali Özer)
13.00 Cihangir Stadı Cihangir-Baf Ü.Yurdu (Sabriye Atikoğlu)
13.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Dem’s Cons.Çanakkale-Yeniboğaziçi (Osman Özpaşa)
13.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Yonpaş Dumlupınar (Turgay Misk)
13.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Yalova (İsmail Ercan)
13.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Mesarya (Mustafa Öztugay)
13.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Lefke (Fehim Dayı)
13.00 Kaplıca Emre Genç Stadı Pera L.G.Birliği-Ozanköy (Ferhat Tuna)

 
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