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Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur maçlarında alınan sonuçlar

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Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur maçlarında alınan sonuçlar
Çetinkaya – Pera L. G. Birliğİ: 1 – 2
K. Kaymaklı – Esentepe:        1 – 0
Düzkaya – Gönyeli:                1 – 1 (Uzatmalarda 2 – 1 )
Dörtyol – Doğan T. Birliği:       1 – 10
M. Karşıyaka – Gençlik Gücü: 1 – 3
Binatlı – Cihangir:                  1 – 4
Yalova – Mesarya:                 0 – 4
Yeniboğaziçi – Yenicami:       0 – 2
Göçmenköy – Yenierenköy    6 – 1
Hamitköy – Lapta                   0 – 2  
Türk Ocağı – İncirli                4 – 1
Y. Dumlupınar – Girne H. Evi 1 – 0
Lefke – Baf Ü. Yurdu             3 – 2
Mormenekşe – Merit A Yeşilova 0 – 5
M. HacıaliYılmazköy – Mağusa T. Gücü: 1 – 4
 
 
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