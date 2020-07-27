Nizam yönetimine güven tam

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Niyazi Nizambaşkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği yönetimi, her yıl Temmuz ayının içinde topladığı “Olağan Genel Kurulu” KTFF Ahmed Sami Topcan toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen olağan genel kurulda derneğin faaliyet ve mali raporlarının okunmasının ardından her iki rapor da üyeler tarafından onaylandı.

