Nizam: Hakemler futbolun başlamasını isterler

Niyazi Nizam futboldaki gündeme yönelik açıklamalarda bulunurken, “Hakemler de futbolun başlamasını isterler ancak sağlık şartları önceliktir. Sezona hazırlık için verilecek süre de bize yeterlidir." ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam futboldaki gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Alkan Baykent'in programında açıklamalarda bulunan Niyazi Nizam şunları söyledi: "Hakemler de futbol camiasındaki herkes gibi futbol sezonunun başlamasını isterler ancak sağlık şartları da önceliktir.

Futboldan belli bir miktar kazansak da gerçekte amatörüz. Bu nedenle de hayatımızı idame ettirmek için çalışmak zorundayız. Bunun için de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, futbolun oynanması için sunduğu şartlara onay veriyoruz.

Hakemlerimiz şu anda bireysel antrenmanlar yapıyorlar. Yapmayanlar da yeme içmelerine dikkat ediyorlar. Hakemler sezona hazırlanmak için 5 - 6 haftaya ihtiyaç duyacaklar. Motivasyon olarak hazır hale gelmek için de 2 haftalık süre bize yeterlidir."

Sahalarımızdaki fiziki alt yapılar yetersizdir. Bu konuda iyileştirme amaçlı girişimlerimiz vardır. Bu konuda KTFF başkanı da bize destek verir. Benzer konuda Spor Dairesi ile de görüşme gerçekleştireceğiz.”

