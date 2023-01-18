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Niyazi Nizam’dan veda mesajı

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Niyazi Nizam’dan veda mesajı
Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’ndeki (KTFHGD) başkanlık görevinden ayrılmaya hazırlanan Niyazi Nizam, teşekkür mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nizam, “Almış olduğumuz bayrağı daha ileriye taşımak için elimizden gelen en üstün gayreti sarf ettik” sözleriyle kendisine ve yönetimine gösterilen ilgi, alaka ve destekten dolayı teşekkür etti.
Niyazi Nizam’ın yaptığı açıklama şu şekilde:
“Kıbrıs Türk futbol hakemliğinde almış olduğum sorumlulukların yoğunlaşmasından dolayı, yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Dernek Başkanlığını, seçimli olarak gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul sonrasında derneğimizde yeni başkan ve yönetimine devredeceğim.
13 yıl önce Dernekte, mali işlerin sorumluğunu alarak başladığım görevime, yaklaşık yedi yılı başkan olarak layıkıyla sürdürmeye çalıştım. Bu süreçte, üyelerle iyi bir sinerji yakalayarak, çok sesliliğe özen gösterip, katılımcı bir yapıyla, hakemlerin haklarını koruma ve sürdürülebilirliği sağlama adına sorunlara çözüm üretmeye çalıştık. Bizden önceki başkan ve yönetimlerden, almış olduğumuz bayrağı daha ileriye taşımak için elimizden gelen en üstün gayreti sarf ettik. 
Bugüne kadar, şahsıma ve yönetimime göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve destekten dolayı değerli spor basınımıza, spor camiamıza ve üyelerimize çok teşekkür ederiz. Sporun paydaşları ile işbirliğini sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için elimizden gelen gayreti sarf ettik ve etkinliklere katılım sağladık.
Önümüzdeki dönemde görev alacak tüm gönüllü arkadaşlarımıza başarılar dileriz.”
 
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