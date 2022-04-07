Nihat Selengin sahalara golle döndü

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.lig Kırmız Grupta şampiyon olan Yeni Erenköy 45 yıl sonra ilk kez 1.lige yükselerek kulüp tarihine geçti. Tarihinde ilk kez 1.ligde mücadele edecek olan Yenierenköy takım kaptanı Nihat Selengin yeniden sahalara döndü.

Ligin ilk devresinin 8.haftasında Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova maçında forma giyerek maçta sakatlanan 35 yaşındaki deneyimli ve tecrübeli kaptan Nihat Selengin, uzun bir sakatlık döneminin ardından formasına kavuştu. Sakatlık sürecini tamamlayan Yeni Erenköy kaptan Nihat Selengin ligin 17.haftasında Yenierenköy stadında yine Gülgün Süt Düzova maçında yeniden sahalara geri döndü. Karşılaşmanın 80.dakikasında oyuna giren ve 88.dakikada takımının 5.golünü kaydeden kaptan Nihat Selengin sakatlıktan sonra sahalara golle dönmenin mutluluğu yanı sıra Yenierenköy’ün şampiyonluğuna katkı koymanın gururunu da yaşadı.



