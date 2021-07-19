Nihat Özdemir, ülkemizde

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir, bayram tatilini geçirmek üzere ülkemize gelirken, FIFA lisanslı menejer Tekin Birinci ile de tanışıp görüştü.

Tekin Birinci görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir ile hem tanışma hem de KKTC futbolunun dünyaya açılabilmesi için çalıştığımız projeleri ve alternatiflerini anlatma fırsatı buldum.” ifadelerini kullandı.

