Nihat Bağcıer Stadı yem yeşil

Saha zemini yenilendiği için maçlarını sahasında yapamayan Birinci Lig ekibi Düzkaya'da zemin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Konu ile ilgili saha zemini konusunda ülkemizin en önemli uzman kişilerinden biri olan İbrahim Diranyaptığı açıklamada Düzkaya Spor Kulübü’nün sahası olan Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'nın zemin yenileme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Diran, 30 Ağustos’ta Bermuda Çimi ekimi yaptıklarını belirterek, “50 gün içerisinde zeminin %90’ı hazır hale geldi” şeklinde konuştu.
Zeminin daha da güçlenmesi için geçtiğimiz günlerde 350 kilogram Lolium çimi ekimi gerçekleştirdiklerini de aktaran Diran, sahanın kısa süre içinde tamamen hazır olacağını da belirtti. Düzkaya yönetimi, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar ise yenilenen sahada oynanacak maçları sabırsızlıkla beklediklerini ifade ediyorlar.
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