Nicosia Kıbrıs Kupası'nda tur atlayan 13 takım belli oldu

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 1. tur karşılaşmaları oynandı. İlk turda bugün oynanan 15 maçın 13'ünde tur atlayan takımlar belli olıurken,i iki maç uzatmaya gitti.
Biantlı - Değirmenlik ile Karşıyaka - Yenicami maçlarında uzatmalar oynanıyor.
Gönyeli – Maraş: 4 – 0
K.Kaymaklı – Yalova 5 – 0
Binatlı – Değirmenlik: 2 – 2 (Uzatmalar gitti)
GHE – Çanakkale: 4 – 1
Cihangir – Mormenekşe. 3 – 0
Hamitköy – China B. GG: 0 – 2
Mesarya – Yeni Boğaziçi: 3 – 1
B.Bağcıl – Dumlupınar: 1 – 3
Düzkaya – Türk Ocağı: 0 – 3
Karşıyaka – Yenicami: 1 – 1 (Uzatmalara gitti)
Gençler Birliği – MTG: 0 – 3
SFC Dörtyol – DTB: 2 – 4
İncirli – Baf Ülkü Yurdu: 4 – 7
Görneç – Merit A. Yeşilova: 1 – 7
Çetinkaya – Lefke: 0 – 3
30 Aralık Perşembe, Saat 13:00
Göçmenköy – Esentepe, Atatürk Stadı, Zekai Töre
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