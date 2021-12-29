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Nicosia Kıbrıs Kupası'nda tur atlayan 13 takım belli oldu

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Nicosia Kıbrıs Kupası'nda tur atlayan 13 takım belli oldu
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Nicosia Group Kıbrıs Kupası 1. tur karşılaşmaları oynandı. İlk turda bugün oynanan 15 maçın 13'ünde tur atlayan takımlar belli olıurken,i iki maç uzatmaya gitti.
Biantlı - Değirmenlik ile Karşıyaka - Yenicami maçlarında uzatmalar oynanıyor.
Gönyeli – Maraş:                    4 – 0  
K.Kaymaklı – Yalova            5 – 0
Binatlı – Değirmenlik:            2 – 2 (Uzatmalar gitti)   
GHE – Çanakkale:                 4 – 1   
Cihangir – Mormenekşe.       3 – 0
Hamitköy – China B. GG:     0 – 2
Mesarya – Yeni Boğaziçi:     3 – 1
B.Bağcıl – Dumlupınar:         1 – 3
Düzkaya –  Türk Ocağı:         0 – 3
Karşıyaka – Yenicami:           1 – 1 (Uzatmalara gitti)
Gençler Birliği – MTG:         0 – 3
SFC Dörtyol – DTB:              2 – 4
İncirli – Baf Ülkü Yurdu:      4 – 7
Görneç – Merit A. Yeşilova: 1 – 7
Çetinkaya – Lefke:                 0 – 3
30 Aralık Perşembe, Saat 13:00
Göçmenköy – Esentepe, Atatürk Stadı, Zekai Töre
 
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