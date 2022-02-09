Nicosia Kıbrıs Kupası'nda çeyrek finalistler belirlendi

Nicosia Kıbrıs Kupası'nda bugün oynanan 7 karşılamayla birlikte çeyrek finalisteler belirlenmiş oldu.
Bugünkü maçlar sonunda Girne Halk Evi, Kaymaklı, Yenicami, Yonpaş Dumlupınar, Doğan Türk Birliği, Mağusa Türk Gücü, Mesarya ve Cihangir çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
Kupada ikinci tur sonuçları
Girne H. Evi – Lefke 1 – 0
K.Kaymaklı – Türk Ocağı: 2 – 0
Yenicami – C. Bazaar G. Gücü:3 – 2
Y. Dumlupınar – Göçmenköy: 2 – 0
Doğan T. Birliği – Merit A. Yeşilova: 2 – 1
Baf Ü. Yurdu – Mağusa T. Gücü: 2 – 4 (Normal süre 1-1, uzatmalar 2 -2 Pen. 0 -2)
Mesarya – Miracle Değirmenlik: 4 – 0
Gönyeli – Cihangir: 4 – 6 (Normal süre 1-1, penaltılar 5-3)
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