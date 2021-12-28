Nicosia Group Kıbrıs Kupası hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı belli oldu.
29 Aralık Çarşamba, Saat 13:00
Gönyeli – Maraş, Gönyeli Stadı, Turgay Misk
Küçük Kaymaklı – Yalova, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Hüseyin Özkan
Binatlı – Değirmenlik, Üner Berkalp Stadı, Ömer Doğru
GHE – Çanakkale, Mete Adanır Stadı, Serkan Durmaz
Cihangir – Mormenekşe, Cihangir Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Hamitköy – ChinaBazaar GG, Esat Erdoğmuş Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Mesarya – Yeni Boğaziçi, 100. Yıl Stadı, Hakan Ünal
Bostancı Bağcıl – Dumlupınar, Emek Stadı, Ali Özer
Düzkaya – TOL, Nihat BağcıerStadı, Fehim Dayı
Karşıyaka – Yenicami, Ergin Şahdur Stadı, Evren Karademir
Gençler Birliği – MTG, Dr Fazıl Küçük Stadı, Emre Öztaşlı
SFC Dörtyol – DTB, AdemNural Stadı, Mehmet Sezener
İncirli – BÜY, Hüseyin Atıncıoğlu Stadı, Tufan Çerçioğlu
Görneç – MAY, 3 Şehitler Stadı, Şakir Azizoğlu
Çetinkaya – Lefke, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
30 AralıkPerşembe, Saat 13:00
Göçmenköy – Esentepe, Atatürk Stadı, Zekai Töre
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