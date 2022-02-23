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Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1.Maçları sonuçları

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Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1.Maçları sonuçları
Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1.Maçları bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.
Karşılaşmalar sonucunda Yenicami ve K.Kaymaklı elde ettikleri farklı skorlarla yarı final kapısını araladılar.
İşte sonuçlar:
Küçük Kaymaklı – Yonpaş Dumlupınar: 3 – 0
Doğan T.Birliği – Cihangir:        2 – 1
Mesarya – Mağusa T.Gücü:     1 – 1
Yenicami – Girne H.Evi:           6 – 2
 
 
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