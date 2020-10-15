Nevzat’a başarılı ameliyat

Mağusa Türk Gücü’nün genç sporcusu Nevzat Duran, Mağusa’da dün sporcu fıtığı ameliyatı oldu.
Mağusa Türk Gücü’nün başarılı futbolcularından Nevzat Duran,Mağusa Devlet Hastanesinde Dr. Mustafa Kalfaoğlu tarafından sporcu fıtığı ameliyatı edildi. Başarılı geçen ameliyat sonrasında Nevzat rehabilite sürecine girdi.
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